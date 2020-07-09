TOKİ Kilis kura sonuçları ne zaman açıklanır? Nasıl başvuru yapılır?

Bugün 2+1 ve 3+1 toplamda 506 yapılması planlanan toplu konutların sahipleri belli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen ve kamu bankaları tarafından da finansal destek sağlanan TOKİ Kilis kura sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ Kilis kura sonuçları bugün saat 14:00’da noter huzurunda yapılacak çekiliş ile belli olacak. 2+1’de 354, 3+1 için ise 152 konut sahibini bulacak. TOKİ Kilis kura sonuçları internet canlı yayını sayesinde izlenebilinecek.

TOKİ başvuruları nasıl yapılıyor?

TOKİ'nin resmi hesabında sıkça sorulanlar bölümünde TOKİ başvurularının nereye yapıldığı hakkında açıklama bulunuyor. TOKİ'nin yazılı açıklaması şu şekilde;

"Başvuru mercii, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre belediye veya valilik veya kaymakamlığa yapılmaktadır. Satış duyurularında başvurulacak mercii ve adresi ilan edilmektedir. Başvuru sahibinin, ilgili merciden temin edeceği iki nüsha formu doldurup ilan edilen tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. İlgili mercii, başvuru formlarını kategorisine göre numaralandırmakta, bir nüsha başvuru sırasında istenilen evraklarla teslim alınmakta, diğer nüsha da başvuru sahibine geri verilmektedir. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvuru sırasında kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etme şartı aranmaktadır."