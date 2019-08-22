TOKİ Kahramankazan 334 konutların teslim tarihi ne zaman?
TOKİ Kahramankazan 334 konut projesi teslim tarihi ne zaman? Kahramankazan TOKİ 334 Konutları sonuçların ne teslim tarihi belli mi? sorusunu TOKİ Kahramankazan konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sorulmakta. Kahramankazan 334 konut projesi teslim tarihine ilişkin TOKİ’den açıklama yapıldı.22 Ağustos 2019 Perşembe 14:14
Kahramankazan TOKİ 334 Konutları sonuçların ne teslim tarihi belli mi? sorusunu TOKİ Kahramankazan konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sorulmakta. Kahramankazan 334 konut projesi teslim tarihine ilişkin TOKİ’den açıklama yapıldı.
TOKİ, "Söz konusu projenin geçici kabul eksiklikleri tamamlanmakta olup kabul tutanağının onaylanmasına müteakip ilgili belediyesinden iskan alınarak teslim işlemlerine başlanacaktır." açıklamasını yaptı.
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