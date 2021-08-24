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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ, İzmir’de 285 konutu açık artırmayla satışa sundu
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ, İzmir’de 285 konutu açık artırmayla satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi’nde inşa edilen 285 daireyi ‘Açık Artırma Yöntemi’yle satışa sundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:03:00 -
TOKİ, İzmir’de 285 konutu açık artırmayla satışa sundu

Alıcılara yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planı sunulacak. 285 konut 6 ay içinde teslim edilecek.

Başvurular açılıyor

Konutlar için müzayede 9 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek. Açık artırmaya başvurular 25 Ağustos’ta başlayacak. 9 Eylül’de (açık artırma gününde) Türkiye Halk Bankası tüm şubelerine başvuruda bulunulabilecek. Satışla ilgili detaylı bilgilere www.toki.gov.tr, www.emlakyonetim. com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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