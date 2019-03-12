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TOKİ İncirliova için düğmeye bastı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tasarruf tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl iptal ettiği İncirliova projesi için yeniden düğmeye bastı.

12 Mart 2019 Salı 16:25
TOKİ İncirliova için düğmeye bastı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tasarruf tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl iptal ettiği İncirliova projesi için yeniden düğmeye bastı.


TOKİ İncirliova Projesi için 25 Nisan’da ihale yapacak. Yaşanılan gelişmelere ilişkin kısa bir açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale, “Projemiz kapsamında 206 adet konut, 4 adet dükkan ve bir adet cami yer almaktadır. Projemizin ihalesi inşallah 25 Nisan’da yapılacaktır. Bizler de ihale öncesi sosyal donatılara ilişkin imar plan değişikliği talebimizi Aydın Büyükşehir Belediyesine ilettik. Konu bu hafta meclis toplantısında karara bağlanacaktır. Böylece ilçemizdeki dar gelirli vatandaşlarımızın uzun zamandır umutla beklediği toplu konut projesinin önünde bir engel kalmamış olacaktır. Toplu konutlarımız vatandaşlarımıza ve İncirliova’mıza hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:25
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