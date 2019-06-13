Toplu Konut İdaresi yani TOKİ Türkiye'nin her noktasında inşaa ettiği birbirinden muhteşem konutları ev sahibi olmak isteyenler her keseye uygun konutları TOKİ'den temin edebiliyor. TOKİ'den ev alacak vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. TOKİ'den ev nasıl alınır? Peki TOKİ’nin hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim? İşlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi? TOKİ hangi illerde konut yapacak 2019?

Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alır mı?

TOKİ’nin hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim? Web sayfamızdaki “Talep ve Satış” bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Kuralı satışlarda ve alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) Acık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

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