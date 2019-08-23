TOKİ evlerinin teslim süresi kaç ay acaba?

TOKİ’ye başvuruda bulunan ve çekilen kura sonucu ev çıkan vatandaşlar TOKİ evlerinin ne zaman teslim edileceğini merak ediyor. Kayaşehir'den kura ile 2+1 daire çıkan vatandaş da tOKİ evlerin teslim süreci kaç ay olacağını TOKİ’ye sordu.

TOKİ’den yapılan konutların teslim süresine ilişkin açıklamada, “Konutlarımızın teslim süresi sözleşmede farklı bir durum belirtilmediği sürece genel olarak sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladıktan sonra, 5. maddesinde yer alan; 'Gayrimenkulün Teslimi ve Kullanılması' başlığında yer alan süreyi kontrol edebilirsiniz.” denildi.