TOKİ evleri başvuruları ne zaman yapılacak? Türkiye geneli TOKİ 2018 başvuru şartları

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. Benim hiç evim olmadı diyen vatandaşların keselerine uygun konutları TOKİ’den satın alabilir, TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir. Peki TOKİ evleri başvuruları ne zaman yapılacak? TOKİ 2018 başvuru şartları nedir ve başvurular nereye yapılacak?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Ergün Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.