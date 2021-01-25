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Ekonomi TOKİ'den ev almak için bankaya herhangi bir ek ücret veriliyor mu?
Ekonomi

TOKİ'den ev almak için bankaya herhangi bir ek ücret veriliyor mu?

TOKİ evlerinde banka komisyonu var mı? Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir. Peki bankaya komisyon ne kadar verilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:50:00 - 2021-01-25 16:58:18
TOKİ'den ev almak için bankaya herhangi bir ek ücret veriliyor mu?

Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka ve diğer koşullar TOKİ tarafından ilan edilmektedir. Bu yöntemde, konut satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

TOKİ'nin kaynak geliştirmek amacıyla “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” çerçevesinde yürüttüğü projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri olarak da açık satış yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem ile yapılan satışlarda, konut alıcıları ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalarlar. Peşinat bedeli borç bakiyesinden düşülerek kalan tutar taksitlendirilir.

TOKİ konutlarında banka komisyonu ne kadar?

Hak sahipleri, konut peşinat bedelini ve masraflarını, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş) oranında BSM yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden imzalayacaklardır. 

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