TOKİ Konya Ereğli başvuru 2018 TOKİ Ereğli Orhaniye konut fiyatları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandı uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Konya Ereğli 114 konut başvurularında son dakika gelişmesi. Konya Ereğli toki fiyatları, Konya Ereğli TOKİ başvuru 2018, Konya Ereğli 3 etap toki evleri, Konya Ereğli TOKİ kura sonuçları ne zaman sorularının cevabı merak konusu. İşte TOKİ Ereğli konut satışlarına ilişkin son durum…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandı uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi yapmaya devam ediyor. Konya Ereğli’de inşası devam eden 114 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu.

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TOKİ’den Konya Ereğli Orhaniye Mahallesi 334 konut satışına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: oplu Konut İdaresi Başkanlığınca 114 adet orta gelir grubu konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 19 Kasım 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır. Konya Ereğli Orhaniye Mahallesi 334 adet konut satışa sunulan konut sayısı: 1+1 konut 1 adet , 2+1 konut 89 adet , 3+1 konut 24 adet

Satış tarihleri: 19 Kasım 2018 - 31 Aralık 2018

Satış Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Tüm Şubeler

Temerküz Şube: T. Halk Bankası AŞ. Ereğli / Konya Şb.

Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

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