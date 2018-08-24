TOKİ emekliyi ev sahibi yapıyor | TOKİ emekli başvuruları nereye ve nasıl yapılır?

TOKİ emeklileri ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Tokat Niksar’da 306 projesi kapsamında emeklilere ayrılan 173 adet konutun satışını gerçekleştirecek. TOKİ emekli konut başvuruları 27 Ağustos’ta başlayacak. Emekli TOKİ konut başvurularında son tarih ise 7 Eylül. TOKİ Niksar emekli konutlarına başvurmak isteyen emekliler, ön başvuru için 1000 TL başvuru bedelini Halkbank’a yatıracak.

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TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. Toplu Konut İdaresi TOKİ Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOKİ, 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

TÜRKİYE GENELİ TOKİ SATIŞLARI