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TOKİ Emeklilere konut için müracaat tarihlerini belirledi

TOKİ Emeklilere konut için müracaat tarihlerini belirledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:07
TOKİ Emeklilere konut için müracaat tarihlerini belirledi

TOKİ Emeklilere konut için müracaat tarihlerini belirledi.


Toplu Konut idaresi Başkanlığı, Erzurum’da emeklilere konut için müracaatların 25 Mart tarihinde başlayacağını açıkladı.


Başkent Ankara’nın yolunu tutan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, emeklilerin merakla beklediği konutlar hakkında müjdeli haberler verdi.


Beraberinde şube yöneticileri ile birlikte Ankara’da Toplu Konut İdaresi, (TOKİ) yetkilileri ile bir araya gelen Dernek Başkanı Ahmet Degen, yaptıkları görüşmeler sonunda üyeleri emekliler için sevindirici açıklamalar yaptı. Başkan Ahmet Degen, "Toplu Konut İdaresinde finansman Daire Başkanı Ayhan karaca, uygulamacı Hüseyin Ayhan ve imar şube müdürü Hakan Kayhan ile görüşmeler yaparak üyelerimizin merakla beklediği konut çalışmalarının akıbetini sorduk. TOKİ yetkilileri yaptığımız yoğun görüşmeler neticesinde bir planlama yaparak emeklilere konut yapımı için müracaat tarihlerini belirlediler. Alınan karar neticesinde emeklilerimize konut için müracaatların 25 mart tarihinde başlaması karara bağlandı. Ev sahibi olmak isteyen emekli üyelerimiz 25 Mart tarihi ile 5 nisan tarihleri arasında halk bankasına giderekmüracaatlarınıyapabilecekler. Kura çekimine katılmak isteyen emeklilerimiz 2+1 daireler için 500 TL,3+1 daireler için ise bin TL yatırmaları gerekiyor. Ev almak isteyen emeklilerimizin taleplerine göre hemen çalışmalara başlanılacak. Ankara’da emekliler derneği olarak yaptığımız bu görüşmelerden sonra şimdi üyelerimizin taleplerini takip edeceğiz. Ne kadar talep edilirse o kadar konut yapılacak. Emeklilerimizin ev sahibi olması noktasında yoğun uğraş veren Toplu Konut İdaresi yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Erzurum’a ayrı bir bakış açısı sergileyen TOKİ yöneticileri, ev sahibi olmak isteyen emeklilerin 25 Mart tarihinde başlayacak müracaatlara yoğun ilgi göstermesini bekliyorlar. Bizlerde üyelerimizi bilgilendirme adına kapsamlı bir çalışma sergileyeceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:07
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