TOKİ Elazığ'da bin 564 evin ihalesini yaptı

2020 Ocak ayında Elazığ’da meydana gelen depremin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hummalı çalışma yürütülüyor. Köylere geri dönüşüm özellikli, çelik konstrüksiyonlu, depreme ve yangına dayanaklı evler yapılıyor. Elazığ ve Malatya’daki köy evleri, radye temel üzerine ileri yapı teknolojisiyle inşa ediliyor. Bölgede yaşayanlar eski, kerpiç evlerden kurtulup yeni, modern ve depreme dayanıklı yapılara yerleşiyor.

Teslimatlar gerçekleştiriliyor

Köy evleri projesi kapsamında Elazığ’da bin 564, Malatya’da ise bin 555 ev üretiliyor. Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde 4 etap şeklinde toplam bin 564 evin ihalesi tamamlanmış durumda.

Çalışmalar sürüyor

Elazığ’da merkeze bağlı köylerde üç etap halinde toplam 911 konut yapılıyor. Köylerde projenin ilk etabını oluşturan merkeze bağlı Değirmenönü, İçme ve Koçkale’de yapılar tamamlandı. Bu konutların bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Diğer evlerin gelecek aylarda sahiplerine verilmesi hedefleniyor. Baskil ve Maden ilçelerine bağlı köylerde 404, Sivrice ilçesine bağlı köylerde de 329 evin inşası hızla sürüyor. Depremden etkilenen Malatya’da daha çok kırsalda yaşayan ve hayvancılıkla geçinenler için de TOKİ tarafından depreme dayanıklı köy evleri yapıyor. Malatya’nın Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 1555 köy evinin ihalesi tamamlandı. Evlerin yanı sıra 4-5 büyükbaş hayvanın kalabileceği 637 ahır da yapılıyor. Tamamlanan 8 köy evi ve 3 ahır vatandaşlara teslim edildi. Ayrıca inşası biten 132 köy evi ve 63 ahır da gelecek günlerde sahipleriyle buluşacak.

Köylüler mutlu

Konutu tamamlananlar, tamamı çelik konstrüksiyonlu, deprem ve yangına dayanıklı modern evlerine yerleşmenin sevincini yaşıyor. Değirmenönü köyü sakinlerinden Selahattin Taştan, eski evlerinin kerpiçten olduğunu ifade etti. “117 yaşındayım. Bu yaşa kadar ilk defa böyle yeni bir evde oturduğumu, selamete çıktığımı bilirim” diyen Taştan, “Allah emeği geçenden razı olsun. TOKİ’den, şefinden, mühendisinden. Bizleri böyle evlere kavuşturdukları için teşekkür ediyorum. Başkaları yanlış görüyor, yanlış söylüyor, onlara hiç inanmıyorum” şeklinde konuştu. Selahattin Taştan’ın eşi İsmigül Taştan da yeni evlerini çok beğendiğini belirtti.

Devlete teşekkür

Köy sakinlerinden Murat Çetintaş, evlerinin depremden dolayı ağır hasarlı hale geldiğini söyledi. Kendilerine ait bahçeye TOKİ’nin yeni ev inşa ettiğini anlatan Çetintaş, “Evimizden memnunuz. Gayet sıcak, huzurlu. Isınmada, evin içinde ve dışında herhangi sorunumuz yok. Pencerelerimiz pimapen. Kapılar, dış yalıtım ve izolasyon dört dörtlük. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.