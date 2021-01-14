TOKİ, Edremit’e yakışır bir hükümet konağı yapacak

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 1927’den bu yana hizmet veren ve 2015’te restore edilen tarihi hükümet konağı, yakın gelecekte görevini yeni yapılacak hükümet konağına bırakacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan bir ilana göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Edremit’e yeni hükümet konağı yapımı için ihaleye çıktı.

Yayınlanan ilanda “Balıkesir İli Edremit Hükümet Konağı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” denildi.

04.02.2021 tarihine kadar teklif verilebilecek ve konvansiyonel kalıp sistemiyle 8.944,81 m2 inşaat alanına sahip olacak yeni hükümet konağı işi için idari şartnameye EKAP üzerinden ulaşılabilecek.

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