Afyon Dinar’da inşası devam eden 784 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.‬ İşte Dinar TOKİ kura sonuçları

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Afyon Dinar'da 800 konut inşaa etti. Dinar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 784 toplu konut için kura çekimi yapıldı. TOKİ tarafından Dinar'da yaptırılan 784 konutun hak sahiplerine dağıtımı, noter tarafından yapılan kura çekimiyle yapıldı. Dinar Noteri tarafından hazırlanan iki kavanoz içerisinde bulunan kağıtlara vatandaşların ve dairelerin isimleri yazıldı.

TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, konutların hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, TOKİ’nin ülkenin her yerine ev yapmaya devam edeceğini söyledi. Hak sahipleri adına ilk kura çekimini yapan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da emeği geçen herkese teşekkür ederek, konutların 2019 Ağustos ayında teslim edileceğini kaydetti.

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