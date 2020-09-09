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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ dev yatırımla Elazığ’daki depremzedeler için konut inşa ediyor
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ dev yatırımla Elazığ’daki depremzedeler için konut inşa ediyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için 17 bin 800 konuttan oluşan projeyi hayata geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:33:00 -
TOKİ dev yatırımla Elazığ’daki depremzedeler için konut inşa ediyor

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, kentte yürütülen konut projelerine ilişkin yerinde incelemelerde bulundu.

Pandemide çalışmalar durmadı

Karabayır, Elazığ ve Malatya’da 41 kişinin hayatını kaybettiği acı depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde yaraların hızla sarılması için çalışmalara başladıklarını belirtti. Depremzedelerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi adına pandemi sürecinde şantiyelerde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak işlerin zamanında bitirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Karabayır, kentte Bizmişen, Yemişlik, Akçakiraz, Gümüşkavak, Yazıkonak, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Rüstem Paşa ve Abdullah Paşa mahallelerindeki konut projelerinin tamamlanma sürecinin planlanan program dahilinde sıkıntısız devam ettiğini ifade etti.

8 bin konut yılbaşında bitecek

Karabayır, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve yapımına başladığımız 17 bin 800 konuttan yıl sonuna kadar yaklaşık 8 binini teslim etmeyi planlıyoruz. Diğer kalan konutları da önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında teslim edeceğiz. Burada önemli olan depremin üzerinden bir yıl geçmeden konutlarımızı teslim etmeye başladık. Bu 8 bin konutu yıl sonuna kadar teslim etmemiz şehirde büyük bir rahatlama sağlayacak. Sonrasında yine Cumhurbaşkanımızın ve büyüklerimizin talimatı doğrultusunda şehrin ne ihtiyacı varsa konut, sosyal donatı, okul, her ne olursa arkamızda devletimizin gücüyle TOKİ yapacaktır. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz.”

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