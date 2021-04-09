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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ Denizli’de 10 bin 901 konutu hak sahiplerine teslim etti
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ Denizli’de 10 bin 901 konutu hak sahiplerine teslim etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli’de 19 yılda 10 bin 901 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:48:00 -
TOKİ Denizli’de 10 bin 901 konutu hak sahiplerine teslim etti

Şehirde 2 hastane, 20 okul, 14 cami, 2 sosyal tesis, bir sağlık ocağı, 29 ticaret merkezi ve 3 kamu hizmet binası inşa edildi. TOKİ, Türkiye’nin dört bir yanında yatay mimarili sosyal konutlarla üretiyor ve kamu kurumları için bina inşa ediyor. İdare, Denizli’de de dar gelirliler için binlerce konut yapıyor. Merkez üssü Denizli’nin Bozkurt ile Çardak ilçeleri olan ve 8 Ağustos 2019’da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından evleri ağır hasar gören afet zedeler için TOKİ tarafından yeni konutlar inşa edildi. Bozkurt’ta 150, Çardak’ta 187, Acıpayam’da ise 440 konut bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edildi. Konutların inşa edildiği yaşam alanları içerisinde iş yerleri, camiler, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve diğer sosyal donatılar yer alıyor. Denizli’de vatandaşların daha yeşil ortamlarda yaşamaları hedefiyle inşa edilecek Çivril Millet Bahçesi’nin ihalesi ise 14 Nisan’da gerçekleştirilecek. Çivril Millet Bahçesi’nde 27 bin 218 metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Bin 731 ağaç ve 23 bin 674 çalı dikilecek. Ayrıca bin 80 metrekarelik millet kıraathanesi de inşa edilecek.

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