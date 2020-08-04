Toki, dar gelirlilere konut üretiminde lider

2023’e kadar 1 milyon 200 bin yeni konut hayata geçirmeyi hedefleyen TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere verilecek yeni müjdeler de sonbaharda açıklanacak.

Nerede, kaç daire yapılacak?

Tekirdağ - 515 konut

l Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Nusratiye Mahallesi 515 Adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.

Erzurum - 261 konut

l Erzurum İli Yakutiye İlçesi Dağ Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 261 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 12 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.

Manisa - 304 konut

l Manisa İli, Kula İlçesi, Bey Mahallesi 304 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 7 Dükkanlı Ticaret İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 21 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’te yapılacak.

Ankara Sincan - 752 konut

l Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4. Bölge 1. Etap 1. Kısım 752 Adet Konut 29 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (E-İhale) ihalesi 24 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

Ankara Sincan - 817 konut

l Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4. Bölge 1. Etap 2. Kısım 817 Adet Konut, 10 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (E-İhale) ihalesi 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.

Sinop - 131 konut

l Sinop İli, Boyabat İlçesi 131 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Kahramanmaraş - 376 konut

l Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Yantepe Mah. 376 Konut 1’er Adet Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 26 Ağustos 2020 tarihinde saa 14:00’de yapılacak.

Kilis - 94 konut

l Kilis ili, Polateli ilçesi, Güldüzü köyü, Çataltepe mevkii 94 adet konut ve 2 dükkanlı ticaret İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Edirne - 90 konut

l Edirne İli Lalapaşa İlçesi Merkez Mah. 90 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’te yapılacak.

Balıkesir Karesi - 548 konut

l Balıkesir Karesi 1. Etap 548 adet konut , 1 adet 10 dükkanlı ticaret ve 1 adet cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Bursa - 413 konut

l Bursa İli Gürsu İlçesi 413 Konut 8 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’te yapılacak.

Yozgat- 301 konut

l Yozgat İli, Merkez İlçesi, Aşağınohutlu Mahallesi 301 Adet Konut ve 48 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.