Toki, dar gelirlilere konut üretiminde lider
Türkiye genelinde 100 bin sosyal konut seferberliğinde kura heyecanını devam ettiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bir taraftan da gerçekleştirdiği ihalelerle inşaatlara hız veriyor. Dar ve orta gelirli aileleri konut sahibi yapan TOKİ, Kurban Bayramının ardından 4 bin 602 konutun ihalesini gerçekleştirecek.
2023’e kadar 1 milyon 200 bin yeni konut hayata geçirmeyi hedefleyen TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere verilecek yeni müjdeler de sonbaharda açıklanacak.
Nerede, kaç daire yapılacak?
Tekirdağ - 515 konut
l Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Nusratiye Mahallesi 515 Adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.
Erzurum - 261 konut
l Erzurum İli Yakutiye İlçesi Dağ Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 261 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 12 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.
Manisa - 304 konut
l Manisa İli, Kula İlçesi, Bey Mahallesi 304 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 7 Dükkanlı Ticaret İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 21 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’te yapılacak.
Ankara Sincan - 752 konut
l Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4. Bölge 1. Etap 1. Kısım 752 Adet Konut 29 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (E-İhale) ihalesi 24 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.
Ankara Sincan - 817 konut
l Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4. Bölge 1. Etap 2. Kısım 817 Adet Konut, 10 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (E-İhale) ihalesi 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.
Sinop - 131 konut
l Sinop İli, Boyabat İlçesi 131 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.
Kahramanmaraş - 376 konut
l Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Yantepe Mah. 376 Konut 1’er Adet Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 26 Ağustos 2020 tarihinde saa 14:00’de yapılacak.
Kilis - 94 konut
l Kilis ili, Polateli ilçesi, Güldüzü köyü, Çataltepe mevkii 94 adet konut ve 2 dükkanlı ticaret İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.
Edirne - 90 konut
l Edirne İli Lalapaşa İlçesi Merkez Mah. 90 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’te yapılacak.
Balıkesir Karesi - 548 konut
l Balıkesir Karesi 1. Etap 548 adet konut , 1 adet 10 dükkanlı ticaret ve 1 adet cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.
Bursa - 413 konut
l Bursa İli Gürsu İlçesi 413 Konut 8 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’te yapılacak.
Yozgat- 301 konut
l Yozgat İli, Merkez İlçesi, Aşağınohutlu Mahallesi 301 Adet Konut ve 48 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.