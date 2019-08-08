TOKİ Çorlu Nusratiye konut hak sahibi peşinat ödemeleri ne zaman?

TOKİ Çorlu Nusratiye peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor? TOKİ Çorlu Nusratiye kura sonuçlarına göre hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ Çorlu Nusratiye ödemeleri ne zaman başlayacağını merak ediyor. Çorlu Nusratiye TOKİ ödemelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama yaptı. Peki TOKİ Çorlu Nusratiye peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor? Alt gelirli konutlar kaç sene sonra bize teslim edilecektir? TOKİ kura sonuçları sonrası ödemeler ne zaman? sorularının cevapı araştırılıyor.

“Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır.”

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