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TOKİ Bursa konut başvuruları! TOKİ başvuru şartları kampanyaları ve indirimleri 2018 |

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Bursa'da 119 konut inşaa ediyor. TOKİ Bursakonutlarının başlangıç fiyatı 145 bin TL, en düşük taksit tutarı 927 TL. TOKİ Bursa konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018. BursaTOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:43
TOKİ Bursa konut başvuruları! TOKİ başvuru şartları kampanyaları ve indirimleri 2018 |

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Bursa'da 119 konut inşaa ediyor. TOKİ Bursa  konutlarının başlangıç fiyatı 145 bin TL, en düşük taksit tutarı 927 TL. TOKİ Bursa konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018. BursaTOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOKİ, 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

TÜRKİYE GENELİ TOKİ SATIŞLARI

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:43
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