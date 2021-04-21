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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ bu yıl da indirim kampanyası yapıyor
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ bu yıl da indirim kampanyası yapıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) daire ile iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasının bu yıl da tekrarlanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:06:00 -
TOKİ bu yıl da indirim kampanyası yapıyor

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “TOKİ’den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun.”

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