TOKİ dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kira öder gibi ev sahibi olmanın adresi TOKİ. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyat ödemeleriyle konut sahibi yapıyor. TOKİ'nin son projeleri arasında yer alan Sinop Dikmen’de inşa ettiğimiz 51 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Peki TOKİ konut başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman TOKİ başvuru yerleri 2018 haberleri.

TOKİ'nin Sinop Dikmen’de inşa ettiği 51 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 21 Kasım - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmakta. TOKİ Sinop Dikmen konut başvuru şartları ve fiyatları nedir?

Sözleşme imzalama esnasında, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca bu tutarlar her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

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TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

- Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.



