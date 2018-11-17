TOKİ başvuruları ne zaman? TOKİ fiyatları | TOKİ dar ve orta gelir başvuru formu nasıl doldurulur?

TOKİ dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kira öder gibi ev sahibi olmanın adresi TOKİ. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyat ödemeleriyle konut sahibi yapıyor. TOKİ konut başvuru şartları neler? TOKİ Türkiye geneli satışlar, TOKİ başvuruları ne zaman, TOKİ başvuruları nereye yapılıyor, TOKİ başvuru formu, TOKİ başvuru yerleri 2018 haberleri.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Ergün Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

Dar gelirliye yeni konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili "655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. Bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Satışa çıkartılan TOKİ arsaları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vadeli satış bedeli tam olarak 572 milyon lira olan arsaları açık arttırma yöntemiyle satışa sunacak. Peşin ödeme yapılacak kişilere yüzde 12.5 indirim uygulanacak. Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri:

İstanbul TOKİ

Başakşehir Kayabaşında özel sağlık tesis,özel eğitim, Arnavutköyde konut ve Tuzlada konut niteliğinde imarlı arsalar.

Ankara TOKİ

Keçiören Ayvalıda konut,Mamakta Altıağaçta ticaret, akaryakıt istasyonu,Etimesgut Yapracıkta konut, Sincan Temellide konut ve Beypazarında Konut niteliğinde imarlı arsalar.

Antalya TOKİ

Kemer Çamyuvada konut niteliğinde imarlı arsalar.

Balıkesir TOKİ

Ayvalık Küçükköyde konut niteliğinde imarlı arsalar.

Mersin TOKİ

Erdemlive Mezitlide konut, turizm tesis alanı niteliğinde imarlı arsalar.

Muğla TOKİ

Bodrumda konut ve ticaret, Datçada konutniteliğinde imarlı arsalar.

Elazığ TOKİ

Merkezde konut ve ticaret niteliğinde imarlı arsalar.

Diyarbakır TOKİ

Yenişehir Üçkuyularda konut niteliğinde imarlı arsalar.

TOKİ başvuru formu nasıl doldurulur sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ başvuru formu doldurma ile ilgili merak edilenleri bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.





TOKİ başvuru formu doldurduktan sonra yapılması gerekenler

Başvuru formu doldurulduktan sonra bu form ile birlikte aşağıdaki bilgilerin valilik/kaymakamlık/belediyeye teslim etmelisiniz. İşte o belgeler:

Nüfus Cüzdanı bilgileri ve fotokopisi ile Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,

TC. Vatandaşlık Numarası,

İkametgah ilmühaberi (………………. ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nufusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.),

Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon,cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

Hane halkı gelirinin en fazla net “3200” olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru Bedeli dekont fotokopisi.

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