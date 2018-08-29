TOKİ başvuru formu 2018 | TOKİ başvuru formu nasıl doldurulur ve başvurular nereye yapılacak

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. Benim hiç evim olmadı diyen vatandaşların keselerine uygun konutları TOKİ’den satın alabilir, TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir. Peki TOKİ evleri başvuruları ne zaman yapılacak? TOKİ 2018 başvuru formu nedir? ve TOKİ Başvuru formu nasıl doldurulurur?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Ergün Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

TOKİ başvuru formu nasıl doldurulur sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ başvuru formu doldurma ile ilgili merak edilenleri bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.





TOKİ başvuru formu doldurduktan sonra yapılması gerekenler

Başvuru formu doldurulduktan sonra bu form ile birlikte aşağıdaki bilgilerin valilik/kaymakamlık/belediyeye teslim etmelisiniz. İşte o belgeler:

Nüfus Cüzdanı bilgileri ve fotokopisi ile Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,

TC. Vatandaşlık Numarası,

İkametgah ilmühaberi (………………. ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nufusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.),

Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon,cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

Hane halkı gelirinin en fazla net “3200” olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru Bedeli dekont fotokopisi.