TOKİ Başkentte arsa satışını erteledi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) mülkiyetinde bulunan, Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'ndeki iki arsaya ilişkin bugün açık artırma yöntemiyle yapılması planlanan satış işleminin, yeterli katılım olmadığından ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TOKİ'nin mülkiyetinde bulunan, Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde yer alan 29 bin 101 ada 27 parsel ile 29 bin 102 ada 6 parselde bulunan ve bugün açık artırma yöntemiyle satışa sunulan toplam 48 bin 354 metrekare büyüklüğüne sahip iki arsaya ilişkin yeterli katılım olmadığından ve rekabet sağlanamadığından satış işlemi yeniden değerlendirilmek üzere ilerideki bir tarihe ertelenmiştir."