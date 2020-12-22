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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Trabzon’da 4 milyar TL’lik yatırım yaptık
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Trabzon’da 4 milyar TL’lik yatırım yaptık

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile kentte yürütülen projelerde incelemede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:46:00 -
TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Trabzon’da 4 milyar TL’lik yatırım yaptık

TOKİ olarak Trabzon’un her alanında çalışma yürüttüklerini ifade eden Bulut, “18 ilçenin 1-2’si haricinde, tüm ilçelerimizde izlerimiz var TOKİ olarak. Bugüne kadar Trabzon’umuz genelinde 4 milyara yakın yatırım yaptık. En batısındaki Tonya’dan en doğrusundaki Çaykara’ya kadar bu hizmetler ya tamamlandı ya devam ediyor ya da önümüzdeki kısa sürede yapılacak” dedi. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 30 yıllık bir özlem olduğuna dikkati çeken Bulut, yaklaşık 3 hektarlık alanda 132 konut ile 20 dükkan inşa edileceğini, 1 de otel alanı bırakıldığını belirtti. Bulut, ilave otopark alanı ihtiyacının da karşılanacağı projenin 500 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Bulut, Trabzon Millet Bahçesi’nde yürütülen çalışmalara da değinerek, projenin yürütüldüğü alanın halen “Hüseyin Avni Aker” ismiyle yaşayan ve Trabzonspor’un şampiyonlukları ile coşkularının yaşandığı bir yer olduğunu söyledi. Bulut, projenin ilk etabının iki ay içerisinde tamamlanacağını, ikinci etabında ise kamulaştırma çalışmalarının ardından millet bahçesinin önündeki binaların kaldırılacağını kaydetti.

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