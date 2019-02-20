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TOKİ Başkanı Bulut'tan kaya düşmelerine karşı "acil önlem" açıklaması

Ömer Bulut:- "(İzmir'de kayaların düştüğü yerleşimler) Görüşmelere yarından itibaren başlayıp vatandaşların görüşlerini alacağız. İnşallah bu riski bertaraf edeceğiz. Kaya düşmelerine karşı acil önlem alıp o alanda da bir çalışma yapabiliriz"- "Arkadaşlar bugün çalışmalara başladılar. Görsel olarak tespitlerimiz oldu. Ayrıntılı olarak yarın da tespitlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızla görüştük, onların da taleplerini aldık"

20 Şubat 2019 Çarşamba 21:02
TOKİ Başkanı Bulut'tan kaya düşmelerine karşı "acil önlem" açıklaması

İZMİR (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılardan kaynaklı kayaların düştüğü yerlere ilişkin, "Görüşmelere yarından itibaren başlayıp vatandaşların görüşlerini alacağız. İnşallah bu riski bertaraf edeceğiz. Kaya düşmelerine karşı acil önlem alıp o alanda da bir çalışma yapabiliriz." dedi.

Bulut, Çiçek Mahallesi'nde kayaların düştüğü yerlerde incelemede bulunmak üzere kentte geldi. Bölgedeki vatandaşlarla konuşan Bulut, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Bakanlığa bağlı TOKİ, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir heyetle ilçeye geldiklerini belirten Bulut, alanı genel olarak incelediklerini aktardı.

Bölgenin daha önce bir taş ocağı olduğuna, ocak kapandıktan sonra etrafında yerleşim olduğuna işaret eden Bulut, şöyle konuştu:

"Kayaların kesilmesi sonucu taş alımı esnasında aynalar oluşmuş durumda. Bunlar dik aynalar. Buradaki kayaç yapısından kaynaklı olarak, belki bir heyelan şeklinde değil ama kaya kopmaları şeklinde tehlike arz ediyor. Hem alt bölgede bulunan konutlar hem de kayanın üst bölgesinde bulunan konut sahiplerini de tedirgin ediyor. Arkadaşlar bugün çalışmalara başladılar. Görsel olarak tespitlerimiz oldu. Ayrıntılı olarak yarın da tespitlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızla görüştük, onların da taleplerini aldık. Vatandaşlarımız çözüm bekliyor. Bu çözümü de yarından itibaren üretmeye başlayacağız."

Bölgedeki binaların mühendislik hizmetinden faydalanmadığına dikkati çeken Bulut, bunların dönüşüme tabi tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Çevrenin ulaşım, yol, altyapı ve kanalizasyon bakımından da eksik olduğuna değinen Bulut, "Tüm bu unsurları dikkate aldığımızda burada bir dönüşüm olması gerekiyor. Bu alana el atılması gerekiyor. Biz de bunu süratle yapacağız. Burada bir işlem yapacaksak vatandaşımızı düşünerek, vatandaş lehine çözüm üreterek yapacağız. Vatandaşımızla ortak bir çözüm üreterek burada yenileme ve rehabilitasyon işlemini başlatacağız. Bu alandaki diğer vatandaşları da ilgilendiren görüşmelere yarından itibaren başlayıp onların görüşlerini alacağız. İnşallah bu riski bertaraf edeceğiz. Kaya düşmelerine karşı da acil önlem alıp o alanda da bir çalışma yapabiliriz." diye konuştu.

- "Kentsel dönüşümlere devam edeceğiz"

İzmir'in kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten Bulut, "TOKİ olarak bizim ilk başladığımız kentsel dönüşümlerden biri İzmir. İzmir'de Uzundere'de yaklaşık 3 bin 100 stok konut ürettik. Bunun amacı da Kadifekale bölgesini rekreasyon alanı olarak halkın hizmetine sunmaktı. Eğer bunlar devam ediyor olsaydı bugün de buraları konuşuyor olmazdık." değerlendirmesinde bulundu.

O dönemde TOKİ'nin üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Bulut, yerel yönetimlerin ve vatandaşların, çözüm odaklı katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

Bulut, "Türkiye'de bazı sivil toplum örgütleri, mühendislik odaları gibi kuruluşlar yaptığınız bir uygulamayı eleştirebiliyorlar. Ama ben isterdim ki o odalar gelip buradaki durumu tespit edip burayla ilgili bir çözüm söylesin. Biz İzmir'de daha fazla yol alabilirdik ama bu süreçte karşılaştığımız zorluklar oldu. Ama önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımız istediği sürece, bu zorlukları aşarak kentsel dönüşümlere devam edeceğiz." şeklinde konuştu.





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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 21:02
  1. Çiçek Mahallesi
  2. inceleme
  3. kaya
  4. Ömer Bulut
  5. TOKi

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