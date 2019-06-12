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TOKİ Başkanı Bulut’tan birlik mesajı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Van’da şehit cenazesine katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:12
TOKİ Başkanı Bulut’tan birlik mesajı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Van’da şehit cenazesine katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.


TOKİ Başkanı Ömer Bulut, beraberinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Erciş Kaymakamlığına vekalet eden Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan iki işçinin Erciş’teki cenaze törenine katıldı. Taziye çadırına da giderek acılı ailelere başsağlığı dileklerini ileten Bulut, daha sonra Vali Bilmez ile birlikte Erciş Kaymakamlığına geçti. Burada açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Bulut, şehit işçilere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ise başsağlığı dileklerini ileterek, “Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Çobanpınar mevkiinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca inşaatı devam eden karakol inşaatının yol inşaatı bölümünde sınırın diğer tarafından, İran tarafından teröristlerin açmış olduğu ateş neticesinde bu inşaatlarda çalışan iki işçimiz şehit olmuştur. Kendilerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Dün akşam saatlerinde haberi aldık. Sabah erken saatlerde Van’a intikal ettik. Erciş’te valimiz, askerlerimiz, komutanlarımız, sivil vatandaşlarımızla birlikte halkın yoğun katılımıyla şehitlerimizin cenaze namazlarını kıldık. Şehit kardeşlerimizi şahadete uğurladık. Rabbim şehitliklerini kabul eylesin. Rabbime şükürler ki, böyle acılar bazen insanları birbirilerine daha da yakınlaştırıyor. Bizler bu yakınlaşmayı köylülerimizle kaynaşmayı içimizde hissettik. Terörü lanetliyorum. Ama biz bugün terör neticesinde şehit olan işçilerimizin aileleri ile birlikte nasıl kaynaşabildiğimizi, nasıl bir araya gelebildiğimizi, nasıl birbirimize karşı bir sevgi beslediğimizi gördük. Allah bu beraberliğimizi daim eylesin. Bu işçilerimiz tıpkı bu coğrafyada çalışan güvenlik mensupları gibi yine çalışanlarda bu bölgenin insanlarıdır. Bunlarda en az onlar kadar çok anlamlı bir görev ifa ediyorlar. Yapmış oldukları bu görevler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, milletinin, birliğinin, beraberliğinin teminatı oluyor. Onun için biz bu işçilerimize ve şu anda da şantiyelerimizde bu bölgede çalışan işçilerimizden Allah razı olsun diyoruz. Şahadete uğurladığımız Abdurrahman ve Mehmet Sait Bilici kardeşlerimizin mekanlarının cennet olmasını Rabbimizden diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:12
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