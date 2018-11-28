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Ankara Sincan Saraycık TOKİ kura sonuçları!

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Ankara Sincan Saraycık Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen TOKİ konut projesi kapsamında 3+1 bin 182 konut ile 4+1 68 konut olmak üzere toplamda 1250 konutun kura çekim sonuçları açıklandı. Sincan Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi haberimizde

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:01
Ankara Sincan Saraycık TOKİ kura sonuçları!

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Ankara Sincan Saraycık Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen TOKİ konut projesi kapsamında 3+1 bin 182 konut ile 4+1 68 konut olmak üzere toplamda 1250 konutun kura çekim sonuçları açıklandı. Sincan Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi haberimizde

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOKİ, 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyoruz demişti. TOKİ Ankara Sincan'da yaptığı 1250 konutun kura sonuçlarını gerçekleştirdi.

TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları için tıklayınız

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Ankara'da bin 296 konut inşaa ediyor. TOKİ Ankara konutlarının başlangıç fiyatı 82 bin TL, en düşük taksit tutarı 349 TL. TOKİ Ankara konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018. Ankara TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir.

TÜRKİYE GENELİ TOKİ SATIŞLARI

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:01
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