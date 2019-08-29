TOKİ Ankara Kuzeykent 372 konut kura sonuçları isim listesi sorgula TOKİ kura sonuçları en çok araştırılan konular arasında yer almakta. TOKİ Ankara Kuzeykent konutları kuraları çekildi. TOKİ Ankara Kuzeykent projesi kapsamında inşa ettiğimiz 372 konutun hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi.

TOKİ kura sonuçları en çok araştırılan konular arasında yer almakta. TOKİ Ankara Kuzeykent konutları kuraları çekildi. TOKİ Ankara Kuzeykent projesi kapsamında inşa ettiğimiz 372 konutun hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. TOKİ Ankara Kuzeykent konut kura sonuçları için tıklayınız

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