Ankara’nın Kahramankazan İlçesi Atatürk Mahallesi’nde inşa edilecek 334 konutun ihalesi 18 Temmuz 2017 Salı günü yapılmıştı. TOKİ Ankara Kahramankazan 2+1 ve 3+1 334 adet konutun teslim tarihi merak ediliyor. TOKİ Ankara Kahramankazan 334 adet konut ne zaman teslim edilecek? Sorusuna TOKİ’den cevap geldi.

Ankara’nın Kahramankazan İlçesi Atatürk Mahallesi’nde inşa edilecek 334 konutun ihalesi 18 Temmuz 2017 Salı günü yapılmıştı. Yükseklikleri zemin+4 olan projedeki konutların 294’ü 2+1 ve 40’ı ise 3+1 planında tasarlandı. Projede cephe tasarımlarında zemin kat seviyesinde taş kaplamalar ve ahşap görünümlü kaplamalar, söveler, geniş balkon ve pencereler kullanıldı. Bölge halkının gün içerisinde vakit geçirebileceği peyzajı, parkı, oyun alanları ile birlikte, nitelikli bir sosyal çevre olarak planlandı. Peki TOKİ Ankara Kahramankazan 334 adet konut ne zaman teslim edilecek? TOKİ Kahramankazan 334 adet konut teslim tarihi için “Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Atatürk Mahallesi 334 adet konut, projemiz %92 inşaat seviyesinde olup, en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı web sayfamızdan ilan edilecektir. Gelişmeleri www.toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.” denildi.