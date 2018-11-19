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Amasya Göynücek TOKİ fiyatları TOKİ Amasya Göynücek konut başvuru şartları 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandı uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi yapmaya devam ediyor. Amasya Göynücek 110 konut projemiz, 19 Kasım – 23 Kasım 2018 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. TOKİ Amasya Göynücek konut başvuruları ve başvuru şartları neler?

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:16
Amasya Göynücek TOKİ fiyatları TOKİ Amasya Göynücek konut başvuru şartları 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandı uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi yapmaya devam ediyor. Amasya Göynücek 110 konut projemiz, 19 Kasım – 23 Kasım 2018 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Amasya Göynücek Toplu Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 110 adet konutun teslim işlemleri 19 - 23 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. TOKİ Göynücek konutlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “KDV ödemesi için aşağıda yer alan teslim programı çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Amasya/Göynücek Şubesinde, Konutunuzu teslim almak üzere aynı gün “Koltek Müş. A.Ş. nin Amasya Göynücek Toplu Konut Projesi konutları şantiyesinde, Hazır bulunmanız gerekmektedir.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir. Konut tesliminde getirilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

1) Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin sizde bulunan nüshası

3) Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi

4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusubelgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesini rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.”

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Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 13:16
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