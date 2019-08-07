0553 313 94 23

TOKİ Adana Sarıçam 825 konut ne durumda kanalizasyon için geçici çözüm yapılacak mı?

Adana Sarıçam 825 konutları ne zaman teslim edilecek? sorusu Adana Sarıçam konutları hak sahipleri tarafından merak edilmekte. TOKİ Adana Sarıçam 825 konutların teslim tarihine ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49
TOKİ Adana Sarıçam 825 konut ne durumda kanalizasyon için geçici çözüm yapılacak mı?

Adana Sarıçam TOKİ 825 konutları ne zaman teslim edilecek? sorusu Adana Sarıçam konutları hak sahipleri tarafından merak edilmekte. TOKİ Adana Sarıçam 825 konutların teslim tarihine ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

"Söz konusu projenin geçici kabulü yapılarak onaylanmıştır. Onaylı projesinde bulunan 4 km’lik kanalizasyon hattı yüklenici firma tarafından, 6 km’lik deşarz hattı ise ASKİ tarafından yapılmıştır. Kalan 4 km’lik kısımın yapılması için ASKİ ile görüşmeler devam etmekte olup alternatif güzergâhlar konusunda çalışmalar sürdürülmektedir."

Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 825 adet konut projesi kapsamında 24 - 28 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 05 Ekim 2018 tarihinde noter huzurunda Hak sahipliği ve konut belirleme kurası çekilisi yapılan 57 adet konutun gayrimenkul satış sözleşmesi imzalatma islemleri T.C Ziraat Bankası A.S Adana Şubesi nezdinde 15 - 19 Ekim 32018 tarihleri arasında yapılmıştı. Asil Hak Sahiplerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayanların başvuru iadeleri 22 Ekim 2018 tarihinden itibaren T.C Ziraat Bankası A.S tarafından iade edilmişti. Asil Hak Sahiplerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayanların olur ve konut kalır ise Yedek hak sahipleri yedeklik sırasına göre web sayfasından ilan edilecek tarihlerde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamışlardı. Yedek Hak Sahiplerinden gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamayan veya imzalayamayanların başvuru iadeleri ise 05 Kasım 2018 tarihinden itibaren itibaren anılan banka tarafından yapılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49
  1. Adana
  2. adana sarıçam toki 2019
  3. adana sarıçam toki başvuruları 2019
  4. adana sarıçam toki 2019 kura çekilişi
  5. adana sarıçam toki çekilişi 2019
  6. adana sarıçam toki 2019 kura çekilişi ne zaman
  7. adana sarıçam buruk toki evleri 2019
  8. toki.gov.tr adana sarıçam 2019
  9. adana sarıçam buruk toki evleri 2019 kura çekilişi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci kadınlardan ‘Kardeşlik Protokolü’
    1. Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci..
    2. Malatya İdmanyurdu Cuma Nasır ile..
    3. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    4. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    5. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    6. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    7. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    8. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    9. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    10. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    11. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    12. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    13. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    14. Bakan açıkladı! Yavuz sondaja başladı
    15. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    16. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    17. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    18. Servet Çetin: “Sivasspor ligde olmazsa..
    19. Ali Gaffar Okkan POMEM 23. Dönem..
    20. Gaziantep'teki doktora bıçaklı saldırı
    21. Komşuya gasp girişimine suçüstü
    22. MHP’li Esin Kara sorunları dinliyor
    23. Ticari takside 12 yabancı uyruklu..
    24. Toroslar’da binalar rengarenk boyanıyor
    25. Yavuz, arama ve sondaj çalışmalarına..
    26. 415 polis mesleğe adım attı
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    28. Kamışlı’da bombalı saldırıda 3 çocuk..
    29. İmamoğlu’nda Bülent Ecevit Parkı açıldı
    30. Hasanoğlu’ndan katılım paylı destek
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"