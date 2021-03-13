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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ, açık artırma ile satışa çıkıyor
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ, açık artırma ile satışa çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yeri 30-31 Mart’ta açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 10:41:00 -
TOKİ, açık artırma ile satışa çıkıyor

30 Mart Salı günü saat 11.00’da 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00’da ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. İnternetten (www.emlakyonetim. com.tr) de teklif verilebilecek. Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak’ta satışa sunulan konutlar yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinatla; 108, 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek. Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli’de satışa sunulan iş yerlerine ise yüzde 10 veya 25 peşinatla; 120, 156 ve 180 ay vadeyle sahip olmak mümkün. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere www.toki. gov.tr ile www.emlakyonetim. com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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