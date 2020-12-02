TOKİ 980 bin 990 konut inşa etti

Akit Ekonomi

Hükümet, dar ve orta gelirli için konut üretmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) yapılan konutlar beğeni topluyor, talep görüyor.

Sosyal donatıya önem veriliyor

Yatay mimari anlayışını benimseyen idare, 2003’ten bugüne kadar 81 il, 4 bin 82 şantiyede 980 bin 990 konut inşa etti. Bunların 819 bin 930’unu sosyal konut niteliğinde üretti. Sosyal donatılara da önem veren TOKİ tarafından 24 bin 396 derslikli bin 116 okul, 74 bin 677 kişi kapasiteli 194 yurt, 993 spor salonu, 267 hastane, 20 üniversite, 96 sağlık ocağı, bin 753 iş yeri başta olmak üzere 18 bin 123 sosyal donatı yapıldı. 2020’nin ilk 10 ayında ise 886 sosyal donatı ve 2 bin 382 iş yeri inşa edildi. İdarenin ‘50 Bin Sosyal Konut Projesi’ çerçevesinde ihalesi tamamlanan ve ihale etabında olan konut sayısı 49 bin 150’ye dayandı. 6 bin 676 konutun ise proje çalışmaları devam ediyor. ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında ihalesi tamamlanan ve ihale aşamasında olan konut sayısı 36 bin 22, proje çalışmaları süren konut sayısı ise 37 bin 451 oldu. Arazi ve teknik çalışmaları devam eden konut sayısı 25 bin 231’e ulaştı. ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ için ilk 7 ayda kurası çekilen konut adedi 89 bin 627 olarak kayıtlara geçti.

İstihdama büyük katkı

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projelerinde önemli ilerleme kaydettiklerini vurguladı. Bulut, “Şantiyelerimize yenilerini ekliyoruz. İstihdama da olumlu katkı sunuyoruz. On binlerce çalışanımız bulunuyor” açıklamasını yaptı. Şantiyelerde pandemiye karşı tüm önlemleri aldıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

7 milyar liralık ödeme

“Bir yandan sosyal konut projelerimizle dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyor diğer taraftan da her ile en az bir millet bahçesi hedefiyle şehirlerimizi yeşille buluşturmaya devam ediyoruz. Millet bahçeleri, vatandaşlarımızın bir araya gelecekleri nitelikli sosyal alanlar olup huzur içinde vakit geçirebilecekleri yeni yaşam merkezleri oluyorlar. Sosyal konut üretimi ve millet bahçeleri projelerinin yanında kamu kuruluşlarımızca ihtiyaç duyulan eğitim, sağlık, güvenlik, spor gibi hizmet binaları da inşa ediyoruz. İdare olarak bu yıl içerisinde yaklaşık 7 milyar liralık hak ediş ödemesi yaptık.” Sosyal konut projeleriyle herhangi bir kâr amacı gütmeden dar gelirli aileleri ev sahibi yaptıklarını anımsatan Bulut, şunları kaydetti: “Son 18 yılda 980 bini aşkın konut ürettik. Bu sayıyı daha da arttıracağız. Gelinen aşamada yaklaşık 5 milyon vatandaşımız TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda oturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, bize ‘Bu ülkede evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana dek sosyal konut çalışmalarını yürüteceksiniz” talimatı verdiler. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz.”

Kritik uyarı

Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşaat sektörünü bir ağacın ana gövdesi, alt sektörleri bu gövdenin dalları gibi görüyoruz. Her alt sektör ‘Çok kâr edeceğim’ derse gövde kurur. Bu anlayıştan kaçınılmalı. Tüm alt sektörlerimiz ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla özveriyle çalışmalı. Üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli.”