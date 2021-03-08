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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nca ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için inşa edilen millet bahçelerinden 6’sının daha ihale tarihi belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 10:04:00 -
TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda 81 ilin her birine en az bir millet bahçesinin yapımı TOKİ tarafından yürütülüyor. Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak, ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinde yürüyüş, bisiklet ve gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları olacak. Tema ve meyve bahçelerinin bulunacağı millet bahçeleri, bitki ve peyzajı ile şehirlere yeni soluk getirecek. TOKİ, Sinop Kent Meydanı, Şanlıurfa Viranşehir, Bursa Gökdere, Kocaeli Dilovası, Denizli Çivril ve İstanbul Sultanbeyli’deki millet bahçelerinin ihale tarihlerini belirledi. TOKİ tarafından 24 Mart’ta Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi, 25 Mart’ta Şanlıurfa Viranşehir Millet Bahçesi, 26 Mart’ta Bursa Osmangazi Gökdere Millet Bahçesi’nin ihalesi gerçekleştirilecek. Kocaeli Dilovası Millet Bahçesi’nin ihalesi 12 Nisan’da, Denizli’nin Çivril ilçesine inşa edilecek millet bahçesinin ihalesi 14 Nisan’da, İstanbul Anadolu Yakası’nda inşa edilecek Sultanbeyli Millet Bahçesi’nin ihalesi ise 7 Mayıs’ta yapılacak. Bugüne kadar 11 millet bahçesinin yapımını tamamlayarak vatandaşların kullanıma sunan TOKİ, 66 millet bahçesinin yapımını sürdürüyor. Millet bahçelerinden 19’unun ihale, 98’inin ise projelendirme aşamasında çalışmaları devam ediyor.

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