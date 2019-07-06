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TOKİ, 6 ayda 21 bin konut teslim etti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi- İnşası tamamlanan bin 697 konutun hak sahipleri ise bu ay yeni yuvalarına kavuşacak

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:26
TOKİ, 6 ayda 21 bin konut teslim etti

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) bu yılın 6 ayında 20 bin 918 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Konuta erişmekte zorlanan ve daha önce konut sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor.

Vatandaşların konut ihtiyacı ile şehirlerin kentsel dönüşüm zorunluluğunu merkeze alan TOKİ, bir yandan 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerine devam ederken bir yandan da Türkiye'nin her yerinde inşası tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, TOKİ tarafından inşası tamamlanan 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahiplerine teslim edildi.

Ankara'da inşa edilen 2 bin 433 konut ile İstanbul'da inşası tamamlanan 883 konutun hak sahipleri bu yıl yeni yuvalarına kavuştu.

- Temmuzda bin 697 konut teslim edilecek

Konut teslimlerine devam eden TOKİ, temmuz ayında bin 697 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Bu kapsamda, Niğde Bor'da inşası tamamlanan 157 konutun teslimleri 1 Temmuz'da başladı.

Artvin Murgul'da 77, Denizli Sarayköy'de 403 ve Sinop Dikmen'de yapılan 94 konutun teslimleri de 8 Temmuz'da başlayacak.

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 1. Bölge 1. Etap'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 966 konutun teslimleri ise 10 Temmuz'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:26
  1. 20 bin 35 konut
  2. teslim
  3. TOKİ Başkanı Ömer Bulut

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