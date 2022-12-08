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Konut Projeleri TOKİ 4. etap kura takvimi belli oldu
Konut Projeleri

TOKİ 4. etap kura takvimi belli oldu

İlk Evim sosyal konut projesinde üçüncü etap kuralarının dün tamamlanmasının ardından, TOKİ dördüncü etap kuraları için takvimi sosyal medyadan duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 10:56:00 -
TOKİ 4. etap kura takvimi belli oldu

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.

4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

İŞTE 4. ETAP KURALARINDA YER ALACAK İLLER

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura cekilecek.

Kura çekimi yapılacak iller; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat olarak açıklandı.

MART 2023'E KADAR ETAPLAR HALİNDE TAMAMLANACAK

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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