0553 313 94 23

TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde birçok amaçla kullanılabilecek 242 arsayı satışa sundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:03
TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde birçok amaçla kullanılabilecek 242 arsayı satışa sundu. Satış müzayedesi 28 Mart tarihinde saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.


TOKİ, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya,Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde toplam 2 milyon 198 Bin 188 metrakare büyüklüğünde 242 adet arsayı satışa sundu. Toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 110 milyon TL olan arsalar, “açık artırma” yöntemi ile satılacak. Müzayede 28 Mart günü saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten “www.emlakyonetim.com.tr” adresinden canlı yayın yapılacak. Bilgi almak isteyenler 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.


Arsaların niteliklerini ise konut, gelişme konut, ticaret, turizm tesis, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, küçük sanayi sitesi, sanayi, imarlı arsalar oluşturuyor.Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:


“İstanbul’da Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık, özel eğitim, Büyükçekmece’de konut, Çatalca’da konut, Eyüpsultan’da konut ve ticaret, Küçükçekmece’de özel eğitim, ticaret, Sancaktepe’de akaryakıt, Sultanbeyli ve Tuzla’da konut niteliğinde imarlı arsalar bulunuyor. Ankara Yenimahalle Yakacık’ta küçük sanayi sitesi, Gölbaşı’nda konut, konut dışı kentsel çalışma, Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Ayaş ve Beypazarı’nda konut niteliğinde imarlı arsalar, Antalya Kemer Çamyuva’da konut, Konyaaltı Arapsuyu’nda toplu konut alanı, Balıkesir Ayvalık Küçükköy’de konut alanı niteliğinde imarlı arsa, Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu’da sanayi ve konut alanı niteliğinde imarlı arsa, Elazığ merkezde konut ve ticaret alanı niteliğinde imarlı arsa, Kocaeli Dilovası’nda konut, ticaret, gelişme konut, Gebze’de akaryakıt, konut dışı kentsel çalışma, Gölcük’te konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsa, Mersin Erdemli’de turizm tesisi, Mezitli’de konut niteliğinde imarlı arsa, Muğla Bodrum ve Datça’da konut niteliğinde imarlı arsalar.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:03
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite öğrencilerine ‘kariyer için enerjik tüyolar’ verildi
    1. Üniversite öğrencilerine ‘kariyer için..
    2. Iğdır'da 468 sandıkta 123 bin seçmen..
    3. Cenk tosun kimdir? Kaç yaşındadır?
    4. Çocuk terörist itiraf etti! "Örgüte..
    5. ASAT Kaş’ın içme suyu sorununu çözdü
    6. GÖRÜŞ – Katolik Kilise’sinde mızrak..
    7. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi..
    8. Çankırı'da 155 bin 145 seçmen oy..
    9. Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya..
    10. Kapılarını ilk kez açtılar! Türk..
    11. Gaziantep Ülkü Ocaklarının yeni..
    12. Gümüşhane'de 607 sandıkta 122 bin 436..
    13. Başkan Görmez, halaylarla karşılandı
    14. Kütahya'da 425 bin 741 seçmen sandık..
    15. Elektriğe son dakika zam var mı?..
    16. Elazığspor’da Antalya kampı tamamlandı
    17. Fikret Yeni: "Seyhan’ı hayal bile..
    18. Belediye başkan adayları ‘Engelliler..
    19. CHP’li Yalova Belediyesi’nde..
    20. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten Engin..
    21. Düşük ücret zammı tazminat sebebi mi?..
    22. MEB'den "yapay zeka" atağı
    23. Eylem hazırlığındaki PKK üyelerinden..
    24. Bingöl’de elektrik panosu yandı
    25. Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK..
    26. Kulak tıkanıklığı neden olur?
    27. Beşiktaş'tan genç kaleci hamlesi! Yeni..
    28. Fatma Şahin mimarlarla buluştu
    29. Şahin çifti, olimpiyatları hedefliyor
    30. Deniz Köken, “Eyüpsultan’da ekolojik..
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar
    Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!