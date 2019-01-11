0553 313 94 23

TOKİ 29 ilde 161 arsayı satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 29 ilde toplam 1 milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 arsa satışa sunuldu- Şanlıurfa Eyyübiye'de 9 bin 500 metrekare imarsız arsa 5 yıl süreyle kiralanacak - Muhammen bedeli 962 milyon lira olan arsalar açık artırma yöntemiyle satılacak

11 Ocak 2019 Cuma 12:12
TOKİ 29 ilde 161 arsayı satışa sundu

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 29 ilde 161 arsanın satışa sunulduğu bildirildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta toplam 1 milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde arsanın satışa sunulduğu belirtildi.

Şanlıurfa Eyyübiye'de 9 bin 500 metrekare imarsız arsanın 5 yıl süreyle kiralanacağı kaydedildi.

Muhammen bedeli 962 milyon lira olan 161 arsanın "açık artırma" yöntemiyle satılacağı ifade edildi.

- Açık artırma salı günü yapılacak

Açıklamada, arsaların niteliklerinin konut, gelişme konut, villa konut, ticaret, turizm tesis, rekreasyon alanı, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, çok işlevli merkez, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, tarım imarlı ve imarsız arsalar olduğu bilgisi verildi.

Açık artırmanın 29 Ocak Salı günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirileceği, "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden canlı yayın yapılacağı ifade edildi.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

Arsalardan bazıları şöyle:

"İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda özel sağlık, özel eğitim; İkitelli'de, Çatalca Muratbey'de, Eyüpsultan Göktürk’te, Arnavutköy Taşoluk’ta ve Sultanbeyli Battalgazi’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

Ankara Gölbaşı Kızılcaşar'da villa konut, Etimesgut Yapracık'ta konut, Çankaya Çayyolu'nda gelişme konut alanı, Mamak’ta ticaret ve akaryakıt istasyonu, Sincan Temelli'de konut, Beypazarı'nda konut niteliğinde imarlı arsalar.

İzmir Çiğli'de, Foça'da, Menderes'te konut; Urla'da çok işlevli merkez alanı niteliğinde imarlı arsalar, Antalya Kemer Çamyuva'da konut, Konyaaltı Arapsuyu'nda toplu konut alanı niteliğinde imarlı arsalar, Balıkesir Ayvalık Küçükköy'de konut alanı niteliğinde imarlı arsalar, Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu’da konut alanı niteliğinde imarlı arsalar, Elazığ merkezde konut ve ticaret alanı niteliğinde imarlı arsalar, Kocaeli Dilovası'nda konut, gelişme konut diğer tarım niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar, Mersin Erdemli’de turizm tesis, Mezitli’de konut niteliğinde imarlı arsalar, Muğla Bodrum ve Datça'da konut niteliğinde imarlı arsalar."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:12
  1. Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı
  2. arsaların satışa sunulması
  3. Şanlıurfa Eyyübiye
  4. TOKi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran petrol yaptırımlarına karşı çıkış arıyor
    1. İran petrol yaptırımlarına karşı çıkış..
    2. Ankara Haberleri: Tarihi merkeze anıt..
    3. Karmod 52 farklı ülkeden iş adamı..
    4. Beşiktaş'ın Antalya kampı
    5. Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi
    6. "Seçime Sarıyer'in kazanımı olarak..
    7. Karlıovalı çocuklar okullarını özledi
    8. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu..
    9. "Biz Bolton'dan emir almıyoruz"
    10. KIA, en güveli üç markadan biri
    11. AK Partili isim CHP açıklaması: Bu..
    12. Irak'ta bombalı saldırı! Ölü ve..
    13. THY, İstanbul Havalimanı’ndan uçuş..
    14. AK Parti Trabzon Maçka belediye başkan..
    15. Ronaldo'nun koruması Cumhur..
    16. Kayak merkezlerinde son durum
    17. Altın fiyatları
    18. Otomotivciler de teşvik istiyor
    19. Çaykur Rizespor'dan transfer bombası..
    20. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama