TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak

Arsaların yer aldığı iller Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Uşak olarak sıralandı.

Takvim açıklandı

Açık artırma 29 Haziran Çarşamba 10.30’da, 30 Haziran Perşembe 10.30’da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak. İstekliler, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden teklif verebilecek. 29 Haziran’da İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Uşak’taki; 30 Haziran’da ise Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Samsun, Sivas ile Şanlıurfa’daki arsalar satılacak.

Açık artırmaya çıkarılan arsalar arasında Adana’da konut ve ticaret, Ankara Etimesgut’ta konut, özel sağlık tesisi, Sincan’da konut, Antalya’da gelişme konut alanları, Diyarbakır’da konut, ticaret, özel sağlık tesisi alanları var. İzmir’de ise konut, ticaret, sanayi ve depolama yerinin yanı sıra gemi söküm noktası ile akaryakıt istasyon alanları mevcut.