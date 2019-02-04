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TOKİ 207 iş yeri ile 70 konutu satışa çıkardı

Satışa ilişkin açık artırma, 19 Şubat Salı günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:28
TOKİ 207 iş yeri ile 70 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 ilde 207 iş yeri ile 20 ilde 70 konutu "açık artırma" ile satışa sundu.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, açık artırma 19 Şubat Salı günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Alıcılar ayrıca "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden de teklif verebilecek.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerine alıcılar yüzde 10, 15, 25, 40 ve 50 peşin, 36, 60, 120, 180 ay vade ile sahip olabilecekler.

Satışa sunulan bazı yerler şöyle:

"Ankara Kuzeykent'te iş yerleri ve 933 metrekare büyüklüğünde özel kreş, Mamak Altıağaç-Karaağaç Kentsel Dönüşüm Projesi'nde iş yerleri, İstanbul Bahçeşehir, Hadımköy, Üsküdar'da iş yerleri, Karabük'te 7 bin 474 metrekare büyüklüğünde bin 4 öğrenci kapasiteli özel yurt binası, Sivas Yenimahalle'de iş yerleri, Diyarbakır Sur'da iş yerleri ve 705 metrekare büyüklüğünde butik otel."

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon'da satışa sunulan konutlar, yüzde 25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:28
  1. Karabük
  2. Kırıkkale
  3. Karaman
  4. Zonguldak
  5. Uşak
  6. Şanlıurfa
  7. Trabzon
  8. Tokat
  9. Tekirdağ
  10. Sivas
  11. Sakarya
  12. Niğde
  13. Nevşehir
  14. Kahramanmaraş
  15. Malatya
  16. Kütahya
  17. Konya
  18. Kocaeli
  19. Kırşehir
  20. Kayseri
  21. İzmir
  22. İstanbul
  23. Hatay
  24. Gaziantep
  25. Eskişehir
  26. Erzurum
  27. Erzincan
  28. Diyarbakır
  29. Denizli
  30. Çorum
  31. Çankırı
  32. Bursa
  33. Bitlis
  34. Bilecik
  35. Balıkesir
  36. Ankara
  37. Amasya
  38. Afyon
  39. Adana
  40. açık artırma
  41. satış
  42. TOKi
  43. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

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