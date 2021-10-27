TOKİ 2022’de 50 bin sosyal konut yapmayı hedefliyor

2022 Cumhurbaşkanlığı Programı’nda yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin veriler yer aldı. Buna göre belediyeler tarafından 2020’de 219 bin, 2021’in ilk 6 ayında 328 bin 42 daire için yapı ruhsatı verildi.



Yapı ruhsatı verilen daire sayısı bu senenin ilk yarısında yüzde 49.8 oranında arttı.



2020’de 270 bin, 2021 Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 280 bin konut için yapı kullanma izni verildi. Türkiye genelinde konut satışları ağustosta 2020’nin aynı ayına oranla yüzde 17 gerileyerek 141 bin 400 oldu. 2021’in 8 ayında 243 bin 189’u birinci, 558 bin 806’sı ikinci el olmak üzere 801 bin 995 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde 317 bin 832’si birinci, 706 bin 702’si ikinci el olmak üzere 1 milyon 24 bin 534 konutun satışı gerçekleştirildi.



TOKİ, 2003’ten itibaren 1 milyon 52 bin 152 konutun inşaatına başladı. 898 bin 570 konutu 2021 Eylül sonu itibarıyla sosyal ve teknik donatılarıyla tamamladı.

Kurum tarafından yürütülen Sosyal Konut Programı kapsamında 2021 sonunda 80 bin konut üretilmesi planlandı. Program kapsamında 2022’de 50 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla üretilmesi hedefleniyor.