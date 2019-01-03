0553 313 94 23

TOKİ 2018'de 15,7 milyarlık hak ediş ödemesi yaptı

03 Ocak 2019 Perşembe 14:49
TOKİ 2018'de 15,7 milyarlık hak ediş ödemesi yaptı

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 2018 yılında 15,7 milyarlık hak ediş ödemesi yapıldığı belirtildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında yapılan hak ediş ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Türkiye genelinde aktif 335 şantiyede inşaat faaliyetlerine devam edildiğine işaret edilen açıklamada, kış şartlarına rağmen geçen yıl aralık ayında TOKİ tarafından 1 milyar 40 milyon liralık hak ediş ödemesi yapıldığı, birkaç gün içinde de 57 milyon liralık hak ediş ödemesi daha yapılacağı ifade edildi.

Bugüne kadar 832 bin konut rakamına ulaşan TOKİ'nin ayda yaklaşık 1,5 milyar liralık hak ediş ödemesi yaptığı vurgulanarak, 2018 yılında yapılan hak ediş ödemelerinin toplam 15,7 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:49
  1. hakediş ödemesi
  2. ödeme
  3. TOKi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak: "2019'da, 2020 ve 2021'e temel oluşturması noktasında, güçlü bir şekilde, aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz."
    1. Bakan Albayrak: "2019'da, 2020 ve..
    2. MEB ve ASELSAN'dan dev proje! Kuruluyor
    3. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    4. Lise öğrencilerinden yerli drone
    5. Bakan Albayrak: "2019 bütçesinde, hem..
    6. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    7. Bakan Albayrak: "2018'i, enflasyonda..
    8. Şampiyon sporcular ödüllendirildi
    9. AK Partili başkan istifa etti
    10. Üniversiteli genç kızdan kötü haber!
    11. 'Ödem'den nasıl korunursunuz
    12. Tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak..
    13. CHP'den "enflasyon düşük açıklandı"..
    14. Hatay'da "Suriye Güvenlik Toplantısı"..
    15. Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi..
    16. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    17. Adana Demirspor, Emre Uğur Uruç'u..
    18. Finansal kesim dışı firmaların net..
    19. Ankara'daki araştırma görevlisi cinayeti
    20. Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya gitti
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'