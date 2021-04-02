TOKİ 20 bin 813 konutu hak sahiplerine teslim etti

Gaziantep’te sosyal konutlar, okullar, stadyum, camiler, ticaret merkezleri ve diğer donatılar inşa edildi.

250 bin kişi yaşayacak

Dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için ise son 19 yılda Gaziantep’te yapımına başlanan 23 bin 603 konutun 20 bin 813’ü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ’nin Gaziantep’teki projelerinden biri olan “Kuzey Şehir” projesinin 2023’e kadar tamamlanması hedefleniyor. Kuzey Şehir projesinde yaklaşık 250 bin kişi yaşayacak ve toplamda 50 bin konut inşa edilecek. Türkiye’nin sosyal konut alanında en büyük konut projelerinden biri olan “Kuzey Şehir” projesi vatandaşların eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Millet Bahçesinin yapımı devam ediyor

Gaziantep’te yıkılan Kamil Ocak Stadı alanında yapımına başlanan millet bahçesinin inşası devam ediyor. Kentin merkezinde yer alacak ve vatandaşların kolayca ulaşabileceği Gaziantep Millet Bahçesinde çarşılar, gezinti yolları ve çim alanlar yer alacak. 57 bin 485 metrekarelik alana sahip olan millet bahçesinin 31 bin 506 metrekarelik kısmında yeşil alan planlaması yapılıyor. Bu çerçevede alanda 676 yapraklı ağaç, 385 ibreli ağaç, 10 bin 42 çalı, 4 bin 624 yer örtücü ve sarıcı türü olmak üzere toplamda 15 bin 727 ağaç ve çalı bulunacak. Proje kapsamında ayrıca 300 metrekarelik alana kütüphane ve millet kıraathanesi yapılacak.

33 bin kişilik stadyum

TOKİ, Gaziantep’te FIFA ve UEFA standartlarında 33 bin seyirci kapasiteli, bin 117 araçlık otoparkı ve locaları bulunan stadyum inşa etti. Kentte 23 okul, 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 3 pansiyon, 17 cami, 16 ticaret merkezi, 2 kamu hizmet binası ve 2 spor salonunun yapımı da tamamlandı.