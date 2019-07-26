TOKİ 2. etap anahtar teslimi yapıldı

Çankırı Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. etapta bulunan 414 konutun anahtarlarını hak sahiplerine dağıtmaya başladı.

Kalealtı TOKİ 2. etapta gerçekleştirilen program dâhilinde yapılan anahtar teslimi, 9 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.Bölgede altyapı problemini kısa zamanda çözen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, TOKİ 2. Etapta bulunan 414 konutun anahtar teslimine başlamak için hak sahipleri ile bir araya geldi. Daha önce bölgede çıkan aksaklıklardan bahsederek çalışmaların gecikme sebeplerini de vatandaşlarla paylaşan Esen, anahtar tesliminin kendilerine nasip olmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Esen süreci şu ifadelerle anlattı:

“2. etapta 55 blok 414 daire teslimi için 2012 yılında görüşmeler başladı. Birinci ihalesi 4 Şubat 2014 yılında yapıldı. İkinci ihale ise 26 Ekim 2015 yılında gerçekleştirildi. 4 Ocak 2016’da ise yapımına başlandı. Bitiş süresi 20 ay, yani bitiş tarihi 20 Ağustos 2017 olmalıydı. Fakat hafriyat esnasında akan tünel nedeniyle kurul tarafından süre uzatılarak Eylül 2018’e kadar süre verilmiş. Maalesef bugüne kadar da teslimatı uzamıştır. Yaklaşık toplam 23 ay gibi bir süre uzatımı olmuştur. Allah’a şükürler olsun bugün anahtar teslimi bize nasip oldu. Bunun sevincini ve onurunu TOKİ’de emeği geçenlerden ve hak sahiplerinden çok bir belediye başkanı olarak ben yaşıyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun, Rabbim sağlık ve huzur içerinde oturmayı nasip etsin.”

Esen konuşmasının ardından ilk anahtarları hak sahiplerinden Yusuf Kaya ile Gani Çağlar’a teslim etti.