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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ, 185 konut için açık arttırmaya gidiyor
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ, 185 konut için açık arttırmaya gidiyor

TOKİ, İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi’nde inşa edilen 185 konutu açık arttırma yöntemiyle satışa sunacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 11:04:00 -
TOKİ, 185 konut için açık arttırmaya gidiyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından önemli bir adım daha atılacak. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30’da, Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30’da açık artırmaya gidilecek.

İnternetten teklif alınacak

Toplam 185 konut için TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek açık artırmada www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden de canlı yayınla teklif alınabilecek. Alıcılar konutlara, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek. Satış sonunda alıcılara Gaziosmanpaşa konutları hemen, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi konutları ise 12 ay içinde teslim edilecek.

Başvurular 18 Temmuz'da

Açık artırmayla ilgili finansal hizmetler ise Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular, 18 Temmuz itibarıyla yapılabilecek. 2-3 Ağustos’ta Türkiye Halk Bankası’nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.

Satışla ilgili detaylı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ayrıca 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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