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TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.


TOKİ’nin 23 ilde iş yeri ile 19 ilde konut satışı için gerçekleştireceği açık arttırma 25 Temmuz’da gerçekleştirilecek. TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek açık arttırmaya internetten üzerinden www.emlakyonetim.com.tr sitesinden teklif verilebilecek.



23 ilde 159 iş yeri


Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Muş, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 120 ve 144 ay vade ile sahip olabilecek.



19 ilde 55 konut


Açık artırmaya katılacak alıcılar; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Yalova ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesi’nde satışa sunulan 15 konuta yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek.



Ankara’da Kuzey Kent Projesi’nde 15 konut ve 26 iş yeri


TOKİ, Ankara Kuzey Kent Projesi’nde 15 villayı ve 26 iş yeri açık artırmaya sundu. Projede yer alan 4+1 ve 5+1 nitelikteki villalar alıcısına hemen teslim edilecek. Alıcılar villalara yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat, 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek. İş yerleri ise 3 ve 9 ay içinde sahiplerine teslim edilecek. 26 iş yeri yüzde 25 peşin, 120 vade ile satılacak.


Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar belirtilen bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecek.


Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
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