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TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sundu

TOKİ İstanbul, Ankara, Antalya ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 15 ilde 153 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:54
TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sundu

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 15 ilde 153 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Manisa, Niğde, Samsun ve Yozgat'ta 1 milyon 469 bin 262 metrekare büyüklüğünde 153 arsa açık artırmayla satışa, 2 arsa kiralığa çıkarıldı.

Konut, ticaret, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, cezaevi, kargir ev, akaryakıt istasyonu ve sanayi niteliğindeki arsaların toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi.

Şehirlerin gözde ve gelişen bölgelerinde yer alan arsalar, kolay ulaşım imkanı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.

Müzayede 18 Haziran 2019 Salı günü, saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca açık artırmaya "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden katılınabilecek ve canlı izlenebilecek.

Yüzde 25 peşin, 48 ay vadeyle satılacak arsalarda taksitli tutar için 6 aylık ÜFE oranı yüzde 6 ile sınırlandırılmak suretiyle alıcıya avantaj sunuluyor.

Ayrıca İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 2 arsa ise açık artırma yöntemiyle kiraya verilecek.

Satışa sunulacak arsaların bazı özellikleri şöyle:

"İstanbul Başakşehir İkitelli-2'de Başakşehir Şehir Hastanesine 500 metre mesafede 11 bin 243 metrekare konut arsası ve 16 bin 381 metrekare özel sağlık tesisi arsası. Başakşehir Kayaşehir'de bakım ve akaryakıt tesisi, Büyükçekmece'de konut, Küçükçekmece'de marka konut sitelerine ve prestijli okullara bitişik 6 bin 210 metrekare özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar. Çatalca'da tarla, Eyüpsultan'da konut+ticaret, Sancaktepe'de akaryakıt, Maltepe, Pendik, Silivri ve Sultanbeyli'de konut niteliğinde imarlı arsalar.

Ankara'nın Mamak ilçesinde ticaret arsası, Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde Tepe Prime'ın yanında 8 kat imarlı 39 bin 315 metrekare ticaret ve konut arsası. Gölbaşı'nda konut, konut dışı kentsel çalışma, Sincan Temelli'de konut ve günübirlik tesis niteliğinde imarlı arsalar.

Antalya, Konyaaltı Arapsuyu'nda Akdeniz Üniversitesi girişinde toplu konut alanı niteliğinde 33 bin 107 metrekare imarlı arsa. 100 milyon 105 bin 393 lira muhammen bedelli arsa peşin alınması halinde ayrıca yüzde 15 indirimle satın alınabilecek. Ayrıca Kemer Çamyuva'da konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu'da yaklaşık 40'ar bin metrekarelik konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

İzmir Narlıdere'de konut, ticaret ve özel eğitim alanı niteliğinde imarlı arsalar.

Samsun Canik'te konut ve ticaret (cezaevi ve arsası) niteliğinde imarlı arsalar."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:54
  1. arsa
  2. kira
  3. satış
  4. TOKi
  5. Toplu Konut İdaresi

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