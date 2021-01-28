TOKİ, 116 yeni konut inşaatının startını verdi
Dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapan TOKİ, Balıkesir Balya’da yapacağı 116 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin startını vererek ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruda, “Balıkesir İli, Balya İlçesi 116 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” denildi.
116 adet konut inşaatının ihalesi 25.02.2021 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu’nda yapılacak.
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