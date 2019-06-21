0553 313 94 23

Tokayev'den Nazarbayev'e "nükleer karşıtı hareketin lideri" övgüsü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev:- "Halk lideri Nazarbayev, küresel nükleer karşıtı hareketin lideri olarak dünya diplomasi tarihine girdi"

21 Haziran 2019 Cuma 16:25
Tokayev'den Nazarbayev'e "nükleer karşıtı hareketin lideri" övgüsü

ALMATI (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, küresel nükleer karşıtı hareketin lideri olarak dünya diplomasi tarihine girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in Kazak Komünist Partisi Merkez Komitesi birinci sekreterliğine getirilmesinin 30. yıl dönümü nedeniyle Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen "30 yıllık liderlik" temalı uluslararası konferansta konuştu.

Tokayev, "bağımsız Kazakistan"ın Nazarbayev ile başladığını belirterek, 22 Haziran'ın ülke tarihinin önemli dönüm noktası olduğunu söyledi.

Nazarbayev'in yönetiminde, eski Sovyet cumhuriyetleri arasında en başarılı devlet kurma projesinin uygulandığına işaret eden Tokayev, Sovyet ekonomisinin kalıntılarından dünyanın önde gelen 50 ülkesinin arasında yer alan güçlü bir devlet kurulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın kendi iradesiyle nükleer silahtan vazgeçtiğini ve dünyadaki büyük nükleer deneme sahasını kapattığına dikkati çekerek, "Halk lideri Nazarbayev, küresel nükleer karşıtı hareketin lideri olarak dünya diplomasi tarihine girdi." dedi.

Konferansa, kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in yanı sıra Türkiye, Rusya, Kırgızistan, Çin, Özbekistan, ABD, Azerbaycan ve diğer ülkelerden bilim adamları ve siyaset uzmanları katıldı.

Türkiye'yi temsil eden Türk Dünyası uzmanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu da konuşmasında, Nazarbayev'in 30 yıllık döneminde Türkiye-Kazakistan ilişkileri ve Türk Dünyası'ndaki rolüne değindi.

Nazarbayev'i "Türk dünyasının bu yüzyıldaki Bilge Kağan"ı olarak gördüğünü söyleyen Zorlu, "Türk dünyasının iş birliği ve entegrasyonu Atatürk'ün de çok önemli bir hayaliydi. O günün koşulları elbette çok farklıydı. Ancak (Nazarbayev) siz, yıllar sonra Türk Dünyasının resmi bir çatı altında toplanmasına öncülük ederek bu hayali gerçeğe taşıdınız." diye konuştu.

Zorlu, Nazarbayev'in, 1992 yılında başlayan "Türk Dili Konuşan Ülkeler"in liderler zirvelerinin tümünde yer alan tek lider olduğunu ve Türk dünyasını iyi bildiğini ifade ederek, Türkiye'nin önerisiyle "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi"nin ömür boyu onursal başkanı olarak seçildiğini hatırlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:25
  1. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çocuklar için yaptığı eser 500 bin liraya alıcı buldu
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine..
    2. Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün..
    3. Keşan Belediyesinin çöp kamyonları..
    4. İntihara teşebbüs eden şahıs, eşarp..
    5. Balık tutarken baraja düşen vatandaş..
    6. Kaymakam Sağlam, ’Muhtar başkanları’..
    7. Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi:..
    8. Hakkari'de kırsal alanda 10 kilogram..
    9. Çatıda mahsur kalan baykuş yavruları..
    10. ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava
    11. Büyükşehirden asılsız haberler ve..
    12. Tahir Babaoğlu İnegölspor’da
    13. Ergenekon hakiminin FETÖ’den..
    14. Şanlıurfa’ya şanlı ünvanı verilişinin..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi..
    16. Grup Yürüyüş'ten Mursi için ağıt
    17. Otomobil kayaya çarptı: 2 yaralı
    18. Nijeryalı çocuk satılmaktan yüzündeki..
    19. TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yargı..
    20. Mezuniyette beyaz önlüğünü giydiren..
    21. Trabzon'daki şiddetli yağış
    22. Bakan Varank İstanbul'da
    23. Şort ve parmak arası terlikle yangın..
    24. Arsaları tarlaya çevrilen emlakçılar..
    25. Çan’da tayini çıkan savcı ve hakimlere..
    26. Muhammed Mehdi el-Halisi: Mursi..
    27. Takla atan otomobil hurdaya döndü: 3..
    28. Polatlı’da Muhammed Mursi ve..
    29. "Adalet Camisi" ibadete açıldı
    30. "Kızılelma ile ilgili karar yerinde,..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap